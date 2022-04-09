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FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün adını söyleyemedi! Bartu Küçükçağlayan öyle bir şey dedi ki kahkahaya boğdu

Katıldığı bir programda Bartu Küçükçağlayan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün adını söylemeye çekinmesi sosyal medyada olay oldu.

Spor yazarı Mehmet Demirkol'un programında konuk ettiği müzisyen ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu. Programda Mehmet Demirkol, Bartu Küçükçağlayan'a Galatasaray tarihinin en iyi santraforunu sordu. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Küçükçağlayan, bu soru karşısında bir süre duraksadıktan sonra FETÖ firarisi Hakan Şükür dememek için, "Söyleyemiyoruz adını galiba" ifadesini kullandı.

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