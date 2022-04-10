BIST 2.393
DOLAR 14,74
EURO 16,05
ALTIN 923,44
MEDYA

ATV'nin Destan dizisi 19. bölüm fragmanı

Destan dizisi 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Destan 12 Nisan 2022 Salı akşamı ATV'de...

Destanların yazılmayıp yaşandığı kadim zamanlarda savaşçı bir kız esir düşer ve kendini çok acımasız bir iktidar savaşı ile çok saf bir aşkın içinde bulur.

Düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal bir han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesinde herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisi 66. bölüm fragmanı
TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisi 66. bölüm fragmanı
Sabah servis bekleyen çocuğa 4 köpek bir anda saldırdı
Sabah servis bekleyen çocuğa 4 köpek bir anda saldırdı
AK Parti İBB ulaşım zammını iptal ettirecek! Müjde diyerek duyurdu
AK Parti İBB ulaşım zammını iptal ettirecek! Müjde diyerek duyurdu
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün adını söyleyemedi! Bartu Küçükçağlayan öyle bir şey dedi ki kahkahaya boğdu
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün adını söyleyemedi! Bartu Küçükçağlayan öyle bir şey dedi ki kahkahaya boğdu
Ekrem İmamoğlu duymasın! Ramazan ayında İBB'nin etkinliğinde çalınan şarkıya bak
Ekrem İmamoğlu duymasın! Ramazan ayında İBB'nin etkinliğinde çalınan şarkıya bak
İstanbul'da 5 dakikalık yola 435 lira taksi ücreti ödedi! O anları kaydetti
İstanbul'da 5 dakikalık yola 435 lira taksi ücreti ödedi! O anları kaydetti
Deniz Zeyrek anlatamadı, Nevşin Mengü anlayamadı! 'Sahur programına döndük' kahkahası
Deniz Zeyrek anlatamadı, Nevşin Mengü anlayamadı! 'Sahur programına döndük' kahkahası
Necmettin Erbakan'la olan anısını anlatan CHP'li Tuncay Özkan ağladı
Necmettin Erbakan'la olan anısını anlatan CHP'li Tuncay Özkan ağladı
Tekirdağ'da pompalı dehşeti! Pazardaki kalabalığa ateş açtı
Tekirdağ'da pompalı dehşeti! Pazardaki kalabalığa ateş açtı
Oto sanayide korkunç infaz! Elazığ'daki silahlı çatışma kameraya yansıdı
Oto sanayide korkunç infaz! Elazığ'daki silahlı çatışma kameraya yansıdı