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Sosyal medya Gönül Dağı'nın ders niteliğindeki sahnesini konuşuyor: Küfürsüz Hayat Mümkün

Dijital mecralarda gittikçe normalleşen küfürlü üslup ve içerikler son derece rahatsız edici bir hâl alırken, TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde KADEM'in Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi.

TRT 1'de yer alan Gönül Dağı dizisinin son bölümünde KADEM öncülüğünde 2 yıldır devam eden Küfürsüz Hayat Mümkün kampanyasına yer verildi. Dizide Ulviye Karaca'nın canlandırdığı Gülsüm Öğretmen karakteri, kasabasındaki erkekleri bir araya toplayarak öğütler verdi. Dizide yer alan sahnede Japon Bilim insanı yaptığı su deneyinden örnek verildi.

Deneyle ilgili "Japon bilim insanı suyun hafızasını araştırırken, farklı kelimelerin suyun kristallerindeki etkilerini inceliyor. Bazı kristallere seni seviyorum, teşekkür ederim gibi güzel sözler kullanırken, bazı kristallere de sen bir aptalsın hiçbir şeyi beceremezsin gibi kırıcı kaba sözler söylüyor. Ve bu sözlerin kristaller üzerindeki etkisini araştırıyor. Sonuç olarak güzel söz söylediği kristaller güzel şekil alırken kötü söz söylediği kristaller dağılıp gidiyor. Yani uzun lafın kısası kötü söz suyun dahi yok olup gitmesine neden olurken insan üzerindeki etkilerini varın siz düşünün" denildi. 

"Kelimelerimiz özenle seçin"
Sahnede, "Birbirimize karşı biraz daha saygılı olmamız kafi. Biz bugün bizden sonrakilere örnek teşkil ediyoruz. Gerek elimizle, gerek dilimizle bunu muhafaza edebilmemiz gerekir. Benim sizden ricam kelimelerimiz özenle seçerek güzel cümlelerle birbirimizle konuşmamız. Birlikte başarabiliriz bunu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim" denildi.

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