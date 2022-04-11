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MEDYA

Halk TV'de skandal yorum: İşgal kuvvetlerinin yapacağı bir eylem!

Halk TV yorumcusu hukukçu Salim Şen, Atatürk havalimanına kurulan pandemi hastanesi için "işgal kuvvetlerinin yapacağı bir eylem" yorumunda bulundu.

Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programında yorumcu Salim Şen'in Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi için kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.

Koronavirüs salgını sürecinde Atatürk Havalimanı içinde 45 günde inşa edilen 1008 yatak kapasiteli Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi hakkında yapacağı eleştirileri bağlamından kopararak hükümete "işgal kuvvetleri" benzetmesi yaptı.

Programda konuşan Salim Şen pandemi hastanesi için skandal bir benzetme yaparak “Bir ülkeye işgal kuvvetleri girse, bu ülke işgal edilse, nasıl şimdi Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde milli değerleri altyapıyı üstyapıyı paramparça ediyor; ona benzer bir eylemdir bu” ifadelerini kullandı.

Salim Şen'in 'işgalci eylemi' benzetmesine sosyal medyada tepki yağdı.

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