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Karısına 'bebişim' deyince olanlar oldu! Bartu Küçükçağlayan Hasan Can Kaya gerginliğini açıkladı

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan spor yazarı Mehmet Demirkol'un sunduğu YouTube programına konuk oldu. Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile ilgili ilginç bir anısını anlattı.

Bartu Küçükçağlayan, "Keyif aldığın program hangisi?" diye yöneltilen soruya, Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar programı cevabını verdi. Sevilen oyuncu daha sonra ise şimdilerde büyük bir çıkış yakalayan Hasan Can Kaya hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile eşi arasında yaşanan gerginliği anlattı. Hasan Can Kaya'nın, eşi Merve Özgüle'ye "Bebiş" dediğini söyleyen Küçükçağlayan, Kaya'nın "Tamam hayatım" yanıtını verdiğini söyledi. Ancak eşi Özgüle "Bana hayatım da deme" deyince Kaya'nın, "Ne diyeceğim ben sana" ifadelerini kullandığı ve bu durumun ortamda gergin bir havaya neden olduğunu belirtti. "Şimdi Merve Hasan Can'ı görse tükürdüğünü yalayacak pozisyona geldi." diyen Küçükçağlayan sözlerini, "Biz evde hamilelik sürecinde Konuşanlar izliyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

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