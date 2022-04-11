Hayat milletvekillerine güzel! Allah bilir 3 yıldır Meclis'e uğramayan vekil bile vardır

Habertürk yazarı Kübra Par'dan siyasette yeni bir tartışma başlatacak iddia geldi. AK Partili milletvekillerinin, devamsızlık tespiti yapılmasına karşı çıktığını hatırlatan Par, "Allah bilir 3 yıldır Meclis’e uğramayan vekil bile vardır. Bu, vatandaşın oyuna hakarettir' dedi.

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"Meclis’te grup kararına göre sadece el kaldırıp indirerek vekillik yapanlar olduğunu biliyorduk. Meğer onu dahi yapmayanlar varmış" diyen Habertürk yazarı Kübra Par, 3 yıldır Meclis'te milletvekilleri için yoklama yapılmadığını yazdı. HDP'li Semda Gülez'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili tartışmaları hatırlatan Semra Güzel, "Allah bilir 3 yıldır Meclis’e uğramayan vekil bile vardır. Bu, vatandaşın oyuna hakarettir. Mazeretsiz 5 oturum üst üste gitmeyen milletvekili o koltuğu boşuna işgal etmemeli" diye yazdı. İşte Kübra Par'ın o yazası:

Dün fıkra gibi bir haber vardı. Malum PKK kampında fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı Meclis’te oy çokluğu ile kaldırılmıştı. Güzel, ortadan kayboldu. İllegal yollardan yurtdışına kaçtığı iddia ediliyor. Başta HDP olmak üzere herkes sanki bu çok olağan bir durummuş gibi davranıyor.

Sıkı durun; Meclis’te 3 yıldır yoklama alınmıyormuş!

Ama asıl tuhaflık başka… Normalde bir milletvekili 5 oturum boyunca yoklamada çıkmazsa milletvekilliği düşürülüyor. Tabii bunun anlaşılabilmesi için önce yoklama yapılması gerekiyor. Fakat sıkı durun; Meclis’te 3 yıldır yoklama alınmıyormuş! Dahası şimdi HDP’li Güzel için yoklama alınmasına en başta AK Partililer itiraz ediyormuş.

Tüm partiler için sıkıntı olur, birçok kişi zor durumda kalır

Gazete Duvar'ın haberine göre AK Partili vekiller, "Devamsızlık tespiti yapılırsa bu sadece AK Parti için de değil tüm partiler için sıkıntı olur. Birçok kişi zor durumda kalır” diyormuş.

Meğer parmak indirip kaldırmayı bile yapmayanlar varmış

"Demek ki söz konusu maaşlarına zam olunca siyaseti kenara bırakıp pek güzel anlaşan vekillerimiz mesele Meclis’e uğramadan milletvekili gibi takılmak olunca da gayet iyi anlaşmışlar. Meclis’te grup kararına göre sadece el kaldırıp indirerek vekillik yapanlar olduğunu biliyorduk. Meğer onu dahi yapmayanlar varmış."

Geçmişte Davutoğlu ve Babacan’ın da bu nedenle vekilliği düşüyordu

"Güzel olayı patlamasa bu skandal durumdan haberimiz olmayacakmış. Hiç kusura bakmasınlar ama bu millet sizi dışarıdaki işlerinizi takip edin diye değil Meclis’te yasama çalışmalarına katılın diye seçti. “Ama geçmişte Davutoğlu ve Babacan’ın da bu nedenle milletvekilliği az daha düşüyordu” demişler.

Mazeretsiz 5 oturum üst üste gitmeyen o koltuğu boşuna işgal etmesin

Yeni sistemde Başbakan yok, bakanlar milletvekili olamıyor. Sadece yasama ve denetimden sorumlular. Yani eskiyle kıyaslanması yanlış. Allah bilir 3 yıldır Meclis’e uğramayan vekil bile vardır. Bu, vatandaşın oyuna hakarettir. Mazeretsiz 5 oturum üst üste gitmeyen milletvekili o koltuğu boşuna işgal etmemeli.