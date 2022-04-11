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Ronaldo hayranının telefonunu kırmıştı annesi konuştu: Oğlum otizmli

Ronaldo hayranının telefonunu kırmıştı annesi konuştu: Oğlum otizmli

Cristiano Ronaldo, takımı Manchester United'ın Everton karşısındaki yenilgisi sonrası üzgün bir şekilde sahayı terk ettiği esnada bir hayranının telefonunu parçalayıp ezmesiyle gündemde. Ronaldo'nun telefonunu kırdığı taraftarın annesi isyan etti: Oğlum otizmli, o her şeyi mahvetti...

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Everton'ın Manchester United'ı mağlup ettiği maçın sonrasında bir taraftarın telefonunu kıran Cristiano Ronaldo'ya bir tepki de taraftarın annesinden geldi.

Manchester United'ın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, Everton'a mağlup oldukları maçın ardından, soyunma odasına giderken kendisinin videosunu çeken bir Everton taraftarının telefonunu kırmıştı. Olayın ardından Everton taraftarı 14 yaşındaki Jake Harding'in annesi Sarah Kelly konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Portekizli yıldızın bu hareketinin ardından Liverpool polisi olaya el atmış ve soruşturma başlatmıştı. Telefonu kırılan genç taraftar ve Ronaldo'nun ifadesine başvuran polisin, ardından Ronaldo'nun soruşturması için rapor hazırlayacağı belirtilmişti.

"Ronaldo'nun videosunu çekmedi bile"
Konuyla ilgili açıklamalar yapan taraftar Jake Harding'in annesi Sarah Kelly, olayın tüm ayrıntılarını anlattı. Liverpool Echo Gazetesi'ne konuşan Kelly, Ronaldo'nun korkunç bir öfkeyle oğlunun elinden telefonu alarak yürüdüğünü ve o esnada kırdığını söyledi.

"Oyuncuların girdiği tünele çok yakındık. Oğlum da onları içeri girerken videoya çekiyordu" diyen anne Kelly, "Tüm United oyuncularını çekti ancak sonra telefonu aşağı indirip çekmeyi bıraktı çünkü Ronaldo'nun bacağı kanıyordu. Ne olduğunu görmek için telefonunu indirdi, konuşmadı bile" diye konuştu.

Ronaldo özür diledi
Olayın ardından Ronaldo, Instagram hesabından bir açıklama yaparak özür diledi. Yıldız futbolcu, "Karşılaştığımız gibi zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil. Yine de her zaman saygılı, sabırlı ve bu güzel oyunu seven tüm gençlere örnek olmalıyız” dedi.

Maçı izlemeye davet etti
Ronaldo ayrıca, “Patlamam için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı adil oyun ve sportmenliğin bir işareti olarak Old Trafford'da bir maç izlemeye davet etmek istiyorum” diye yazdı.

Sahadaki hırslı oyunuyla tanınan Ronaldo, zaman zaman maç esnasında da sinirlerine hakim olamıyor.  Ocak ayında Manchester United'ın Bentford'u 3-1 mağlup ettiği maça  Ronaldo'nun tepkisi damga vurmuştu. Oyundan alınmasına sinirlenen Portekizli yıldız, saha kenarında agresif tavırlar sergilemişti.

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