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Ayıp, günah! 'Allah' yazıp paylaştı skandal paylaşıma tepki yağdı: 'Namaz kıl' diyene Şeyma Subaşı'dan jet yanıt

Ayıp, günah! 'Allah' yazıp paylaştı skandal paylaşıma tepki yağdı: 'Namaz kıl' diyene Şeyma Subaşı'dan jet yanıt

Yaptığı her paylaşımla olay yaratan Şeyma Subaşı'nın Ramazan ayında yaptığı paylaşıma tepki yağdı.

Ayıp, günah! 'Allah' yazıp paylaştı skandal paylaşıma tepki yağdı: 'Namaz kıl' diyene Şeyma Subaşı'dan jet yanıt

Evlilik hazırlığı yaparken ani bir kararla ayrılık kararı alan Şeyma Subaşı son dönemde yine paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 

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Ayıp, günah! 'Allah' yazıp paylaştı skandal paylaşıma tepki yağdı: 'Namaz kıl' diyene Şeyma Subaşı'dan jet yanıt

1,5 yıllık aşkından tatsız ayrılan Şeyma son olarak koluna kazıttığı 'Meedo' dövmesini sildirmişti.

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Ayıp, günah! 'Allah' yazıp paylaştı skandal paylaşıma tepki yağdı: 'Namaz kıl' diyene Şeyma Subaşı'dan jet yanıt

Geçtiğimiz yıllarda "Vakit bulamadığım için namaz kılamıyorum" diyen Subaşı hayranlarını şaşırtmıştı. 

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Ayıp, günah! 'Allah' yazıp paylaştı skandal paylaşıma tepki yağdı: 'Namaz kıl' diyene Şeyma Subaşı'dan jet yanıt

"Bu çok uç noktalar gibi görünüyor bence de" diyen Subaşı "Çok ağladım. Benim ailem, beş vakit namazında insanlar. Annem hayatında ağzına içki sürmemiş." demişti. 

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