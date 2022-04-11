Ayıp, günah! 'Allah' yazıp paylaştı skandal paylaşıma tepki yağdı: 'Namaz kıl' diyene Şeyma Subaşı'dan jet yanıt
Yaptığı her paylaşımla olay yaratan Şeyma Subaşı'nın Ramazan ayında yaptığı paylaşıma tepki yağdı.
Evlilik hazırlığı yaparken ani bir kararla ayrılık kararı alan Şeyma Subaşı son dönemde yine paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
130
1,5 yıllık aşkından tatsız ayrılan Şeyma son olarak koluna kazıttığı 'Meedo' dövmesini sildirmişti.
230
Geçtiğimiz yıllarda "Vakit bulamadığım için namaz kılamıyorum" diyen Subaşı hayranlarını şaşırtmıştı.
330
"Bu çok uç noktalar gibi görünüyor bence de" diyen Subaşı "Çok ağladım. Benim ailem, beş vakit namazında insanlar. Annem hayatında ağzına içki sürmemiş." demişti.
430