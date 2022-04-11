BIST 2.444
DOLAR 14,69
EURO 15,99
ALTIN 926,66
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Büyük bir güneş patlaması dünyaya yaklaşıyor elektrik ve interneti etkileyecek deniyor

Büyük bir güneş patlaması dünyaya yaklaşıyor elektrik ve interneti etkileyecek deniyor

Güneşte patlama oldu Dünya için bir güneş fırtınası uyarısı verildi. Uzmanlar, uzayda bulunan uydular ve astronotların tehlikede olmasının yanı sıra elektrik, radyo ve internet sistemlerinde de sorun yaşanabileceğini söylüyor.

Abone ol

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre, Güneş’te gerçekleşen koronal kütle püskürtmeleri Dünya’ya güçlü, manyetize güneş rüzgarları taşıyabilir. Daily Star’ın haberine göre, NOAA, güneş fırtınasını güçlü olarak derecelendirdi ve en kötü senaryoyu açıkladı. Buna göre güneş fırtınası sebebiyle, Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemleri zarar görebilir, ayrıca uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotlar da güneş fırtınasından olumsuz etkilenebilir.

Ancak bu korkutucu gelişmelerin yanı sıra olumlu bir haber de var, güneş fırtınaları Dünya’ya zarar vermeyip Kuzey Işıkları gibi inanılmaz manzaralara da sebep olabilir.

NOAA, yaklaşan jeomanyetik fırtına için, “Bu fırtınalar, Dünya’nın manyetosferindeki akımlarda, plazmalarda ve alanlarda büyük değişiklikler üreten güneş rüzgarındaki farklılıklardan kaynaklanıyor” dedi.

Güneş fırtınasının Dünya’ya iki gün içerisinde ulaşması bekleniyor.

Yılın başlarında Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın Starlink projesi de, 49 uydusunun 40’ının yok edildiği bir jeomanyetik fırtınadan etkilendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İslam Memiş: Dolar 13.80'e inecek, Erdoğan Haziran'a kadar tüm ekibi değiştirip 'erken seçim' diyecek
Foto Galeri İslam Memiş: Dolar 13.80'e inecek, Erdoğan Haziran'a kadar tüm ekibi değiştirip 'erken seçim' diyecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Motorine kallavi indirim geldi! 12 Nisan Salı gününden geçerli indirimli fiyatlar benzine de indirim geliyor
Motorine kallavi indirim geldi! 12 Nisan Salı gününden geçerli indirimli fiyatlar benzine de indirim geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı görüşmeler devam edecek mi?
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı görüşmeler devam edecek mi?
Bakan Karaismailoğlu'ndan İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Bakan Karaismailoğlu'ndan İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Kemal Kılıçdaroğlu 'Gidersem kum torbası koyarlar' dedi Süleyman Soylu'dan yanıt geldi
Kemal Kılıçdaroğlu 'Gidersem kum torbası koyarlar' dedi Süleyman Soylu'dan yanıt geldi
Bosna Hersek'i provoke eden iki Sırp üyeye İngiltere'den yaptırım kararı
Bosna Hersek'i provoke eden iki Sırp üyeye İngiltere'den yaptırım kararı
Banknot basımı rekor seviyeleri gördü
Banknot basımı rekor seviyeleri gördü
Işıksız oyun sahnelemeye son verildi! Moda Sahnesi elektriğini açtı: 2 ay için toplam...
Işıksız oyun sahnelemeye son verildi! Moda Sahnesi elektriğini açtı: 2 ay için toplam...
İBB'den geceleri katlamalı zam! Çifte bilet uygulamasına tepki yağıyor İBB açıklama yaptı
İBB'den geceleri katlamalı zam! Çifte bilet uygulamasına tepki yağıyor İBB açıklama yaptı
Avrupa Birliği’nden Apple Music'e soruşturma şoku! Sebebi ise...
Avrupa Birliği’nden Apple Music'e soruşturma şoku! Sebebi ise...
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını ağzından kaçırdı! 'Aday olacak mısınız' sorusuna cevabı olay
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını ağzından kaçırdı! 'Aday olacak mısınız' sorusuna cevabı olay