Amca-yeğenler arasındaki arazi anlaşmazlığında kan aktı
ŞIRNAK'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silah ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Merkez Dağkonak köyünde amca ve yeğenler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın silah ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu F.K, S.K. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı, kavgada kullanıldığı değerlendirilen 2 pompalı tüfeğe el konuldu.