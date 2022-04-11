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Amca-yeğenler arasındaki arazi anlaşmazlığında kan aktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Amca-yeğenler arasındaki arazi anlaşmazlığında kan aktı

ŞIRNAK'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silah ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Merkez Dağkonak köyünde amca ve yeğenler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın silah ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu F.K, S.K. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı, kavgada kullanıldığı değerlendirilen 2 pompalı tüfeğe el konuldu.

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