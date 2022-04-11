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Biontech ve Biopharma anlaştı birlikte mRNA aşısı üretecek

Biontech ve Biopharma anlaştı birlikte mRNA aşısı üretecek

Alman BioNTech, ABD merkezli Matinas BioPharma mRNA aşıları için iş birliği yapacak. Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ABD merkezli Matinas BioPharma'nın mRNA tabanlı aşılar için yeni formülasyonlar geliştirmek için iş birliği yapacağı bildirildi.

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BioNTech ve Matinas BioPharma'den yapılan ortak açıklamada, söz konusu iş birliğinin ağızdan alınan aşılar için potansiyel bir formülasyon da dahil olmak üzere mRNA aşıları için yeni formülasyonlar geliştirmek üzere BioNTech'in mRNA aşı geliştirme uzmanlığını ve Matinas'ın Lipid Nanocrystal (LNC) İlaç Dağıtım Platformu teknolojisini birleştireceği belirtildi.

Açıklamaya göre, BioNTech, Matinas BioPharma'ye ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete araştırma fonu sağlayacak.

İki şirket arasındaki iş birliğinin, kanda oldukça toksik olacak ilaçların tedavi için gitmeleri gereken hücrelere iletilmesine imkan tanıyacağı belirtilerek, potansiyel olarak dünya çapında on milyonlarca hastaya fayda sağlayabileceği ifade edildi.

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