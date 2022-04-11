Çok fena vuracak Meteoroloji kar ve sağanak için uyardı İstanbul, Bolu, Trabzon, Antalya, İzmir...
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yayınladığı hava tahmin raporuyla korkuttu. Nisan ayında kar ve kar nedeniyle yolların kapanacağı uyarısı yapıldı. İstanbul ise güne sağanak yağışla başladı ve gün boşu yağış şiddetini artırarak sürecek. Sıcaklıklar adeta çakıyacak ve yav havası erini kış havasına bırakacak. Bolu başta olmak üzere bir çok şehre kar yağışı uyarısı yapıldı.
TÜRKİYE bahara kavuştum derken kışa kısa bir dönüş yapacak. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bazı illere kar yağışı bir çok ile de kuvvetli yağışlar geliyor. Meteoroloji bugün beklenen yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli olacağını duyurdu. Meteoroloji ayrıca kar uyarısı da yaptı. İşte 11 Nisan hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların yarın Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya) yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunuyor.