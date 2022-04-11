Çok fena vuracak Meteoroloji kar ve sağanak için uyardı İstanbul, Bolu, Trabzon, Antalya, İzmir...

TÜRKİYE bahara kavuştum derken kışa kısa bir dönüş yapacak. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bazı illere kar yağışı bir çok ile de kuvvetli yağışlar geliyor. Meteoroloji bugün beklenen yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli olacağını duyurdu. Meteoroloji ayrıca kar uyarısı da yaptı. İşte 11 Nisan hava durumu raporu...