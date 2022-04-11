BIST 2.449
DOLAR 14,69
EURO 15,98
ALTIN 922,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 'Zeytinburnu kasabı' açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 'Zeytinburnu kasabı' açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü silahlı fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşan Afganistan uyruklu kişinin 1 Şubat'ta karıştığı kasten yaralama suçu nedeniyle gözaltına alınarak tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yayınlanan "Zeytinburnu Kasabı" isimli Afganistan uyruklu şahıs hakkında yapılan araştırmalarda bu kişinin Kasap Ali Ahmedi olduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin Zeytinburnu'nda 1 Şubat'ta karıştığı "Kasten yaralama" ve "6136 sayılı Silah Kanununa Muhalefet" konusu üzerine gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yapılan ev aramasında şüphelinin sosyal medyada paylaştığı silahın da ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meclis çay ocağı fiyatlara zam yaptı! Milletvekilleri Türk kahvesine bakın kaç lira veriyor
Meclis çay ocağı fiyatlara zam yaptı! Milletvekilleri Türk kahvesine bakın kaç lira veriyor
Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı, anne fenalaştı
Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı, anne fenalaştı
Amca-yeğenler arasındaki arazi anlaşmazlığında kan aktı
Amca-yeğenler arasındaki arazi anlaşmazlığında kan aktı
Mavi Vatan 2022 tatbikatı 122 gemiyle başladı
Mavi Vatan 2022 tatbikatı 122 gemiyle başladı
Biontech ve Biopharma anlaştı birlikte mRNA aşısı üretecek
Biontech ve Biopharma anlaştı birlikte mRNA aşısı üretecek
Korkunç! Tartıştığı kişi yüzüne attı gözü kör oldu
Korkunç! Tartıştığı kişi yüzüne attı gözü kör oldu
Yalova'da müşterisinin çayına tüküren sanık hakkında mahkeme kararını verdi
Yalova'da müşterisinin çayına tüküren sanık hakkında mahkeme kararını verdi
Türkiye elektrik kurulu gücü "100 binlikler" listesinde! Bakan Dönmez'den açıklama
Türkiye elektrik kurulu gücü "100 binlikler" listesinde! Bakan Dönmez'den açıklama
Büyük bir güneş patlaması dünyaya yaklaşıyor elektrik ve interneti etkileyecek deniyor
Büyük bir güneş patlaması dünyaya yaklaşıyor elektrik ve interneti etkileyecek deniyor
Motorine kallavi indirim geldi! 12 Nisan Salı gününden geçerli indirimli fiyatlar benzine de indirim geliyor
Motorine kallavi indirim geldi! 12 Nisan Salı gününden geçerli indirimli fiyatlar benzine de indirim geliyor