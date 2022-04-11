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Tüm gözler Merkez Bankasının faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

Tüm gözler Merkez Bankasının faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılının dördüncü faiz kararını 14 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Milyonlarca vatandaş çıkacak faiz kararına odaklanırken yapılan anketlere göre faizin yüzde 14'te sabit kalması bekleniyor.

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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılını eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti.

2022'de sabit tutulmuştu
Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez Bankası ikinci ve üçüncü faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu. 2022 yılının dördüncü faiz kararı ise 14 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA anketi
Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

TCMB'nin anketi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14.22 iken bu anket döneminde yüzde 14.00 oldu. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14.00 olarak gerçekleşti.

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