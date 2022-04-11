Türkiye'den Su-57 kararı! F-16'lar alınırsa vazgeçilecek

TÜRKİYE'nin ABD ile yaptığı F-35 anlaşmasının bozulmasının ardından satın alınan uçakların yerine talep edilen F-16'lar için ABD yeşil ışık yaktı. Bu durum Türkiye'nin Rus Su-57'lerinden vazgeçmesine neden oldu.

Abone ol

TÜRKİYE, Rus S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD ile ters düşmüş, yapımında kilit rolde bulunduğu F-3 projesinden çıkartılmış, bu da yetmezmiş gibi bir de satın aldığı F-35'leri verilmemişti. ABD ile yaşanan bu sürtüşmeli zemin şimdilik uzlaşı ve diplomasi masasına taşınırken Türkiye, verilmeyen F-35'lere karşılık ABD'den F-16 savaş uçağı talep etti.

ABD ile Türkiye arasında yürütülen görüşmeler devam ederken geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında yürütülen diplomasi trafiğinde gelinen son aşamaya ilişkin bilgilendirmeyi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurmuştu. Bakan Akar, görüşmelerin olumlu bir zeminde sürdüğünü ifade ederken F-16'ların alınabilmesi açısından kongre onayına gidileceğini ifade etmişti.

F-35 yerine alınacak

Yeni nesil savaş uçağı F-35'lerin yerine hem envanterdeki sayıyı artırmak hem de filodaki F-16'ların modernizasyonu için talep edilen uçaklar Türkiye açısından önem arz ediyor. Özellikle iki ülke arasındaki konuların en önünde gelen bu meseleyle ilgili görüşmeler devam ederken ABD menşeli jetlerin alınması durumunda bir dönem F-35'e alternatif olarak gündeme gelen Su-57 savaş uçağı da Türkiye'nin gündeminden tamamıyla çıkacak.

SU-57 defteri kapanacak

Türkiye, ABD'nin 40 adet F-16 Blok 70 ile 80 adet savaş uçağının modernizasyonu için kit satın alma talebine olumlu yanıt vermesi halinde aralarında Rus SU-57'nin de bulunduğu yeni nesil savaş uçağı temin seçeneklerini gündemi dışına alacak.