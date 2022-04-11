İran'dan Türkiye ve Azerbaycan'a küstah tehdit: Ermenistan kırmızı çizgimizdir

İRAN Devrim Muhafızlarına ait olduğu ifade edilen ve yaklaşık 450 bin takipçisi olan bir Telegram sayfasından paylaşılan videoda Türkiye ile Azerbaycan hedef alındı.

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İRAN Devrim Muhafızlarına ait olduğu ifade edilen ve yaklaşık 450 bin takipçisi olan bir Telegram sayfasında yayınlanan bir videoda Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ'ı kurtarma operasyonu eleştirilirken Ermenistan'a ise sahip çıkıldı.

Videoda, "İran İslam Cumhuriyeti uluslararası sınırları değiştirmek için tasarlanmış herhangi bir plana şiddetle karşı çıkacaktır" denilirken Ermenistan'ın kendileri için 'kırmızı çizgi' olduğu algısı işlendi.