BIST 2.449
DOLAR 14,69
EURO 15,98
ALTIN 922,92
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan'a küstah tehdit: Ermenistan kırmızı çizgimizdir

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan'a küstah tehdit: Ermenistan kırmızı çizgimizdir

İRAN Devrim Muhafızlarına ait olduğu ifade edilen ve yaklaşık 450 bin takipçisi olan bir Telegram sayfasından paylaşılan videoda Türkiye ile Azerbaycan hedef alındı.

Abone ol

İRAN Devrim Muhafızlarına ait olduğu ifade edilen ve yaklaşık 450 bin takipçisi olan bir Telegram sayfasında yayınlanan bir videoda Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ'ı kurtarma operasyonu eleştirilirken Ermenistan'a ise sahip çıkıldı.

Videoda, "İran İslam Cumhuriyeti uluslararası sınırları değiştirmek için tasarlanmış herhangi bir plana şiddetle karşı çıkacaktır" denilirken Ermenistan'ın kendileri için 'kırmızı çizgi' olduğu algısı işlendi.

İran yönetiminin daha önce de Ermenistan'a destek verdiği ve Azerbaycan'a karşı olduğu iddia edilmişti. İran'da yaklaşık 25 milyon Azerbaycanlı nüfus var.

ÖNCEKİ HABERLER
Hac ve umreye gidecekler dikkat! Diyanetten kura ve kontenjan açıklaması geldi
Hac ve umreye gidecekler dikkat! Diyanetten kura ve kontenjan açıklaması geldi
Rütbe ile ödüllendirilen Kadirov gaza geldi! Rusya'nın planını açık etti
Rütbe ile ödüllendirilen Kadirov gaza geldi! Rusya'nın planını açık etti
Tüm gözler Merkez Bankasının faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti
Tüm gözler Merkez Bankasının faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti
Türkiye'de en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu! Yüzde 78 bu uygulamayı kullanıyor
Türkiye'de en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu! Yüzde 78 bu uygulamayı kullanıyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 'Zeytinburnu kasabı' açıklaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 'Zeytinburnu kasabı' açıklaması
Meclis çay ocağı fiyatlara zam yaptı! Milletvekilleri Türk kahvesine bakın kaç lira veriyor
Meclis çay ocağı fiyatlara zam yaptı! Milletvekilleri Türk kahvesine bakın kaç lira veriyor
Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı, anne fenalaştı
Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı, anne fenalaştı
Fenerbahçe'deki seçimin ardından... "Uğur Bey'in kazanmasına herhangi bir tepkimiz yok ancak..."
Fenerbahçe'deki seçimin ardından... "Uğur Bey'in kazanmasına herhangi bir tepkimiz yok ancak..."
Amca-yeğenler arasındaki arazi anlaşmazlığında kan aktı
Amca-yeğenler arasındaki arazi anlaşmazlığında kan aktı
Mavi Vatan 2022 tatbikatı 122 gemiyle başladı
Mavi Vatan 2022 tatbikatı 122 gemiyle başladı