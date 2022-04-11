Hac ve umreye gidecekler dikkat! Diyanetten kura ve kontenjan açıklaması geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, bu sene hac için kura çekimi yapılmayacağını, eski kuraların geçerli olacağını ifade etti. Bircan, Türkiye için ayrılan kontenjanın ise henüz belli olmadığını söyledi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac ve umre ziyaretleri ile ilgili detayları açıkladı. Bircan, bu sene hac için kura çekimi yapılmayacağını, eski kuraların geçerli olacağını ifade etti. Bircan'ın hac ve umre ziyaretleri ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Türkiye'nin kontenjanı ne olacak?

- Suudi Arabistan makamları ülke içi ve dışından 1 milyon hacı adayının kabul edilmesi kararı aldı. Detaylar noktasında vatandaşlarımızın merak ettikleri var. Arabistan makamları her ülke için kullanacakları kontenjanı hala belirlemediler. Kontenjanın belirlenmesi sonrası biz üst kurulumuzu toplayarak bir kriter oluşturacağız. Sonrasında işlemlere başlayacağız.

Yeniden kura çekilecek mi?

- Bu sene için yeniden bir kura çekimi olmayacak. Malumları olduğu üzere pandemi başlamadan önce 2020 yılının ocak ayında bir kura çekmiştik, bu kurayı esas alacağız. Kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızın haklarını biz 2022'ye ertelemiştik. Bu haklar devam edecek.