Rütbe ile ödüllendirilen Kadirov gaza geldi! Rusya'nın planını açık etti

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korgeneral rütbesi ile ödüllendirdiği Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya'nın hedeflerinden geri adım atmadığını, Kiev ve tüm Ukrayna'yı ele geçireceklerini söyledi.

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RUSYA'ya bağlı özerk Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, Rusya'nın Ukrayna'da sadece Mairupol'a değil başkent Kiev ve diğer başka kentlere yönelik askeri harekatlar başlatacağını söyledi.

Ramazan Kadirov, Telegram hesabına yüklediği videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini tamamen özgürleştireceklerini, daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını belirtirken, "Sizi temin ederim ki bir adım bile geri atılmayacak" dedi.