Yeni Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türkiye vurgusu

PAKİSTAN'ın 23. başbakanı seçilen Şahbaz Şerif, Türkiye ile Pakistan'ın ayrılmaz bağlara sahip olduğunu ifade ederek Ankara'nın daima İslamabad'ın yanında durduğunu söyledi.

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PAKİSTAN'ın 23. başbakanı seçilen Şahbaz Şerif, başbakan seçilmesinin ardından ilk konuşmasını mecliste yaptı. Şerif, İmran Han hükümetinin dış politikasını eleştirerek Pakistan'ın stratejik partnerleri ve dostları tarafından terk edildiğini ve Keşmir meselesinde bu ülkelerin sessiz kaldığını anımsattı.

Çin'in Pakistan'ın iyi ve kötü gününde partneri olduğunu belirten Şerif, Pekin ile iyi ilişkilere sahip olmanın önemine işaret etti. Şerif, önceki hükümetin Çin ile Pakistan arasındaki dostluğu zayıflatma girişiminde bulunduğunu belirterek kimsenin Çin-Pakistan dostluğunu kendilerinden koparamayacağını söyledi.

Şerif; Suudi Arabistan, Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiltere ve İran ile de iyi ilişkilere sahip olmanın önemine vurgu yaptı ve ABD ile ilişkilerin eşitlik temelinde güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye ile Pakistan'ın ayrılmaz bağlara sahip"

'Türkiye ile Pakistan'ın ayrılmaz bağlara sahip olduğunu' ifade eden Şerif, Ankara'nın daima İslamabad'ın yanında durduğunu söyledi. Şerif, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli derecede ilerlediğini vurgulayarak, "Keşmir meselesinde Türkiye daima Pakistan'ın ve Keşmir halkının arkasında durdu. Türkiye her zaman Keşmirlilerin arkasındaydı" dedi.

Afganistan'da barış isteği

Şerif, Afganistan'daki durumun vahim olduğunu dile getirerek bu ülke için seslerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi. Afganistan'da barış istediklerini ifade eden Şerif, Filistin meselesinin de çözümüne vurgu yaptı.

Hindistan'a Keşmir çağrısı

Hindistan ile iyi ilişkiler istediklerini ancak bunun Keşmir çözümüne bağlı olduğunu ifade eden Şerif, "Keşmirli kardeşlerimiz için tüm forumlarda sesimizi yükselteceğiz. Onlara diplomatik ve manevi destek vereceğiz" dedi. Şerif, Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi'ye sınırın her iki tarafında işsizlik, yoksulluk ve hastalıkların var olduğunun farkına varması çağrısında bulunarak, "Neden gelecek nesillerimizin acı çekmesini isteyelim. Gelin Keşmir sorununu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve Keşmirlilerin beklentileri doğrultusunda çözelim" diye konuştu.