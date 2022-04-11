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Kırıkkale'de freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kırıkkale'de freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bir TIR'da yüklü inşaat demirlerinin park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 7 otomobilde hasar oluştu.

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KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde Cengiz Tunç (42) idaresindeki 06 BL 4003 plakalı TIR, Bayraktepe Mahallesi 392. Sokak'taki yokuşta freni boşaldı.

Bir süre yokuş aşağı geri geri ilerleyen TIR'ın üzerindeki tonlarca inşaat demiri park halindeki araçların üzerine düştü.

Büyük çapta hasarın oluştuğu kazada 7 otomobil zarar gördü.

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