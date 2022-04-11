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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Yine saçmalamış!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Yine saçmalamış!

İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı'ndan randevu talep edeceğini açıklamasıyla ilgili, "Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Göç İdaresi Başkanlığı heyetini kabul etti.

Bakan Soylu, göçün, 21'inci yüzyılın ciddi küresel sorunlarından olduğunu ve 2021 yılı verilerine göre dünyada 84 milyon insanın zorla yerinden edildiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere ulaşan mülteci sayısının 3,5 milyon olduğunu kaydeden Soylu, Ukrayna içinde yer değiştiren insan sayısının ise 6,5 milyon olduğunu kaydetti.

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı'na gideceğini açıklamasına ilişkin ise "Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor. O şöyle zannediyor; kendi SGK Genel Müdürlüğü'nü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediyor. O eski Türkiye'deydi.'' dedi

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