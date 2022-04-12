BIST 2.449
DOLAR 14,67
EURO 15,97
ALTIN 921,38
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahbaz Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahbaz Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif ile telefonda görüşerek tebriklerini iletti.

Abone ol

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Pakistan Meclisi’nin takdiri çerçevesinde başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif'e tebriklerini iletti.

Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Pakistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Pakistan halkının karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve engellere rağmen demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan'a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi lideri kim olursa olsun değişmez
Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi lideri kim olursa olsun değişmez
Ümit Özdağ'dan İmamoğlu açıklaması: HDP'lilerle poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz
Ümit Özdağ'dan İmamoğlu açıklaması: HDP'lilerle poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz
Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki amacını açıkladı
Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki amacını açıkladı
Antalyaspor konuk ettiği Hatayspor'u farklı geçti
Antalyaspor konuk ettiği Hatayspor'u farklı geçti
Türkiye 11 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 11 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Ukrayna'dan şoke eden iddia: 121 bin çocuk kaçırıldı
Ukrayna'dan şoke eden iddia: 121 bin çocuk kaçırıldı
Kastamonu'da yangın! Engelli çocuk yaşamını yitirdi
Kastamonu'da yangın! Engelli çocuk yaşamını yitirdi
Karadeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Karadeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Yine saçmalamış!
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Yine saçmalamış!
Kırıkkale'de freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
Kırıkkale'de freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi