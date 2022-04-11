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Türkiye 11 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 11 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 182 bin 216 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 28 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 235 bin 102 doza yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 11 Nisan 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 182 bin 216 test yapıldı, 6 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 28 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 11 bin 207 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.11 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 235 bin 102 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu iller Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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