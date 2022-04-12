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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çok sert çıktı: Alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çok sert çıktı: Alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ile işbirliği içinde olmakla suçladığı altılı masayla ilgili kendisine gelen sert eleştirilere "Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir." diye cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "6'lı mı, 106'lı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz. Altından o masayı tutanın kim olduğunu da biliyoruz. PKK'yı da buna ekleyin, HDP'yi de buna ekleyin." eleştirisi muhalefet partilerini rahatsız etti.

Oktay, Yozgat AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında muhalefete yönelik kullandığı ifadeler sonrası kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi.

"Sözlerimden alınarak şahsıma hakaret etmişler"
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:

"Bir yanda terör örgütüne 'terör örgütü' demeye dili varmayanlar. Diğer tarafta, 'onlarla doğrudan ya da dolaylı bir ittifakımız, hesabımız, kitabımız yoktur' diyemeyenler, sözlerimden alınarak şahsıma hakaret etmişler

Sizin seviyenize düşmek zillettir ama hakaretinizi aynen iade ediyorum. Terörle iş birliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir."

Fuat Oktay ne demişti?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada "6'lı mı, 106'lı mı bilmiyoruz ama altıdan fazla olduğunu biliyoruz. Altından o masayı tutanın kim olduğunu da biliyoruz. Onlardan başkası da var. PKK'yı da buna ekleyin, HDP'yi de buna ekleyin. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen, içerdeki ve dışarıdaki her türlü yapıları da buna ekleyebilirsiniz. İçeride sesini çıkartmak isteyenler, Cumhurbaşkanımızın, Rusya ve Ukrayna savaşında aldığı rolden rahatsız olanlar, Çanakkale Köprüsü'nün yapılmasından da rahatsız oluyor. Türkiye'nin Suriye'de verdiği mücadeleden rahatsız olanlar, Tokat'ta havalimanı yapılmasından da rahatsız oluyor."" ifadelerini kullanmıştı.

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