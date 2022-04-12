Hasan Cemal, "Cumhurbaşkanı'na zincirleme hakaret" davasında beraat etti

T24 yazarı Hasan Cemal hakkında, Twitter’da 2016-2020 yıllarında yaptığı iki Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek"Cumhurbaşkanı'na zincirleme aleni hakaret" davası açıldı. Davanın ilk duruşması bugün İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığına hükmederek Hasan Cemal’in beraatine karar verdi.

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Hasan Cemal, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada yaptığı savunmada "Çok sıkıcı... Evet öyle, sayın yargıç. Neden savunma yapayım ki? Bir 'suç' işlemedim ki... Ne söylediysem, ne yazdıysam tümü 'ifade özgürlüğü' içinde yer alıyor. Hiçbirinde 'hakaret' de yok, 'hakaret kastı' da yok. Bu noktayı vurgularken de içim fena halde sıkılıyor, daralıyorum.Kimbilir bunca yıldır bu sözleri, ne kadar çok eveleyip gevelemişimdir." dedi.

Davada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Recep Tayyip Erdoğan mağdur sıfatıyla yer aldı.

Beraatine karar verildi

Hasan Cemal’in avukatı Fikret İlkiz, “Ben de müvekkilimin bu TCK 299 davalarından çok sıkıldım. Bu aşamada bir diyeceğim yok” dedi. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığına hükmederek Hasan Cemal’in beraatine karar verdi.

Ne olmuştu?

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na yapılan e-posta ihbarının ardından Hasan Cemal'in 19 Temmuz 2016’da attığı "Demokratlığın tek kriteri, sadece askeri darbe girişimine karşı çıkmak değil, derinleşmekte olan 'Erdoğan darbesi'ne de hayır demektir!" ve T24 yazarı Murat Belge'nin 15 Temmuz 2020 yılında yayımlanan "Hilafet" başlıklı yazısını alıntılayarak yaptığı "Hilafet geri gelecekse herhalde Halife de Tayyip Erdoğan olacak" paylaşımlar 'Cumhurbaşkanı'na hakaret sayıldı.