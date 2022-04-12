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Yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Yazar Ergün Poyraz, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı.

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Yazar Ergün Poyraz, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

6 şüpheliden ikisi inşaat firmasının yöneticileri çıktı
Söke ve Kuşadası ilçelerinde yapılan operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişi, gözaltına alındı.

Şüphelilerden T.B ve Z.B'nin ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firmasının yöneticileri olduğu öğrenildi.

Ergün Poyraz kimdir?
1963'te İstanbul'da doğan Ergün Poyraz, siyasi partiler ve tarikat yapılanmaları arasındaki bağlantıları inceleyen çalışmaları ile tanınıyor.
Ergün Poyraz'ın "Refah'ın Gerçek Yüzü" adlı kitabı 1998'de 28 Şubat sürecinde dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş tarafından Refah Partisi'nin kapatılması istemiyle açılan davada delil olarak kullanılmıştı.

Poyraz'ın Fethullah Gülen ile ilgili yazdığı kitaplar da Gülen hakkında açılan ve Gülen'in beraat ettiği davada delil olarak kullanılmış, Poyraz bu davada tanıklık yapmıştı.
Poyraz, 2007'de Ergenekon soruşturmasında Ankara'da önce gözaltınmış sonra da tutuklanmıştı.
2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında, 29 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Poyraz; tutuklulukların azami süresinin 5 yıla inmesinin ardından, 6 yıl 9 ay Silivri Cezaevi'nde kaldıktan sonra 2014'te tahliye edilmişti.
Daha sonra davanın Yargıtay'da beraatla sonuçlanmasının ardından Poyraz da aklanmıştı.

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