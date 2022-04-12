Devlet Bahçeli'den Millet İttifakı'na adaylık resti: Çürük adayınızı ortaya çıkarın ipe un sermeyin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın aday olduğu kesin değil sözlerine gönderme yapan Bahçeli "Bizim adayımız Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir. Sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak. Kriptoların talimatını mı bekliyorsunuz. Korkmayın, ipe un sermeyin, ilan edin adayınızı. Siz de adayınızı ilan edin, boy ölçünüzü görelim." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında ekonomiye ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün Erdoğan'ın da adaylığını açıklamadığı sözlerine cevap vererek "Bizim adayımız Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir. Sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak. Kriptoların talimatını mı bekliyorsunuz. Korkmayın, ipe un sermeyin, ilan edin adayınızı. Siz de adayınızı ilan edin, boy ölçünüzü görelim." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Aziz Atatürk 1937 yılındaki bir demecinde 'Ben 1919 yılı Mayıs'ında Samsun'a çıktığımda elimde hiçbir maddi güç yoktu. Yalnız yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. Ben bu kuvvete güvenerek işe başladım' diyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın felaketler ve yokluklar içinde nasıl bir mücadele gösterdiğini detaylarıyla anlatmıştı. Ceplerindeki para 20 yumurta, 1 okka peynir, 10 ekmek almaya güç bela yetmişti. Aldıkları para da borçtu. Bindikleri eski püskü 3 araba vardı. Paraları yoktu, yiyecekleri yoktu, elde yok, avuçta yoktu ancak muazzam bir inançları vardı, taviz vermeyen bir istiklal iradeleri vardı. Esir yaşamaktansa şehadeti göze almış sarsılmaz bir duruşları vardı. Türkiye böylesi bir mücadeleyle taçlandı.

Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk CHP'sine benzemekte

Vatan namustur, namusun fiyatı ve ekonomik değeri ise asla olamayacaktır. Maddi imkansızlıklar içinde kıvranan, düşmanın karşısında imanıyla etten duvar ören askerin ihtiyaçları için Türk milleti seferber olmuştu. Türk milleti bütün maddi ve manevi varlığını vatanı için ortaya koymuştu. Milletten alınan ne varsa cumhuriyetin kuruluşundan sonra hak sahiplerine iade edilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde 'Atatürk'ü anlamak' konulu ders verdiği medyaya yansımıştı. Bilmediği ve tanımadığı bir kişiyi anlatmaya çalışmak sadece cahillere özgü bir tutumdur. Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir? Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı kalpsiz ve kapasitesizdir.



İradeleri yalçın kayalıkların ardına hapsedilmiş. Bunların aralarında hiçbir fark yoktur. Dünyayı okuyamazlar, çağın gelişmelerini anlayamazlar. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini fark edemedikleri için gerçekleri küstahça çarpıtırlar.

Ekonomi gelişmeleri

Zamlar hayat pahalılığı hepsi gelip geçidir, dün böyleydi yarın da böyle olacaktır. Mübarek ramazan günlerinde hüsnü zandan taviz vermemek esas olmalıdır. Türkiye'nin zora girmesini rant olarak görenler kifayetsiz muhterislerdir. Zillet ittifakı hangi hakla Türkiye'yi kötü gösteriyor?

Adaylık tartışması

Bizim adayımız Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir. Sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak. Kriptoların talimatını mı bekliyorsunuz. Korkmayın, ipe un sermeyin, ilan edin adayınızı. Siz de adayınızı ilan edin, boy ölçünüzü görelim.