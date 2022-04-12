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Samsun'daki polis memurunu görenler Yargı'nın 'komiser Eren'i diyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'daki polis memurunu görenler Yargı'nın 'komiser Eren'i diyor

Samsun'da görev yapan polis memuru Ertuğrul Seçkin, Yargı dizisinde Komiser Eren olarak rol alan Uğur Aslan'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 27 yıllık polis memuru Ertuğrul Seçkin, bir televizyon kanalında yayınlanan Yargı dizisinde Komiser Eren karakterini canlandıran sanatçı Uğur Aslan'a benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor.

Samsun sokaklarında polis memuru Ertuğrul Seçkin'i görenler 'Komiser Eren' demekten kendilerini alamıyorlar.

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