BIST 2.430
DOLAR 14,68
EURO 15,96
ALTIN 921,60
HABER /  EKONOMİ

İndirim geldi motorin kaç lira oldu? 12 Nisan 2022 motorin, benzin ve petrol fiyatları

İndirim geldi motorin kaç lira oldu? 12 Nisan 2022 motorin, benzin ve petrol fiyatları

Motorin fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere 1,04 TL'lik indirim yapıldı. Motorinin fiyatı 12 Nisan 2022 itibariyle 20 liraya indi. Sektör kaynakları petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzine de indirim yapılacağını duyurdu. İşte 12 Nisan 2022 günü benzin, motorin ve petrol fiyatları...

Abone ol

Brent petrolün 100 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte motorinin litre fiyatına 12 Nisan 2022 (bugün) tarihinden geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruş indirim yapıldı. Bu indirim sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da 20,24 TL’ye geriledi. Ankara'da ve İzmir'de 21,32 liradan 20,28 liraya düştü. Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

'Bu hafta ortasında benzine indirim gelebilir'
Sektör temsilcileri, benzinde indirim olup olmayacağı sorusu üzerine, “Brent petrol ve küresel piyasalarda söz konusu ürünün ton fiyatının biraz daha düşmesi halinde benzinde de hafta ortasında bir indirim gündeme gelebilir” diye konuştu. 

Mart'ta zam şampiyonu motorin oldu

TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre martta en fazla fiyat artışı yaşanan ürün yüzde 32.67 ile motorin oldu. Motorini yüzde 24.41 ile benzin takip etti. Rusya'nın önemli motorin üreticilerinden birisi olması sebebiyle motorindeki fiyat artışı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de benzinden fazla yükseldi.

Petrol fiyatları bugün kaç dolar?
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,58 artışla 101,02 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,89 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleri etkili oldu. Brent petrolde teknik olarak 101,09 ile 102,93 dolar aralığının direnç, 99,25 ile 97,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Dün Brent petrolün varil fiyatı, Uluslararası Enerji Ajansı üyelerinin acil durum rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunma kararının yanı sıra Çin'de artan Kovid-19 vakalarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle yaklaşık yüzde 4 değer kaybıyla 100 doların altına gerilemişti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tarkan 'yatım yok saçım boyalı' dedi Cem Yılmaz espriyle bombayı patlattı
Foto Galeri Tarkan 'yatım yok saçım boyalı' dedi Cem Yılmaz espriyle bombayı patlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'daki polis memurunu görenler Yargı'nın 'komiser Eren'i diyor
Samsun'daki polis memurunu görenler Yargı'nın 'komiser Eren'i diyor
Devlet Bahçeli'den Millet İttifakı'na adaylık resti: Çürük adayınızı ortaya çıkarın ipe un sermeyin
Devlet Bahçeli'den Millet İttifakı'na adaylık resti: Çürük adayınızı ortaya çıkarın ipe un sermeyin
Eski eşini öldürüp tandırda yaktı! İşte o kadın için istenen ceza
Eski eşini öldürüp tandırda yaktı! İşte o kadın için istenen ceza
Tüketiciye müjde verelim diye duyurdu: Patlıcan ve domates 10 liraya biber 20 liraya düşüyor
Tüketiciye müjde verelim diye duyurdu: Patlıcan ve domates 10 liraya biber 20 liraya düşüyor
Hasan Cemal, "Cumhurbaşkanı'na zincirleme hakaret" davasında beraat etti
Hasan Cemal, "Cumhurbaşkanı'na zincirleme hakaret" davasında beraat etti
Avcılar gişelerinde İETT otobüsü beton bariyere saplandı
Avcılar gişelerinde İETT otobüsü beton bariyere saplandı
Ankara'da market market dolaşan gizemli hayırseverler veresiye borçlarını ödedi
Ankara'da market market dolaşan gizemli hayırseverler veresiye borçlarını ödedi
Adliye Kavşağı Bursa'ya nefes aldıracak
Adliye Kavşağı Bursa'ya nefes aldıracak
ABD Kongre Üyesi Keating: İmamoğlu ile görüştük Türkiye batı rotasına sokulmalı
ABD Kongre Üyesi Keating: İmamoğlu ile görüştük Türkiye batı rotasına sokulmalı
Rekabet Kurulu'ndan ünlü sahaf sitesi NadirKitap'a ceza
Rekabet Kurulu'ndan ünlü sahaf sitesi NadirKitap'a ceza