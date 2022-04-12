İndirim geldi motorin kaç lira oldu? 12 Nisan 2022 motorin, benzin ve petrol fiyatları

Motorin fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere 1,04 TL'lik indirim yapıldı. Motorinin fiyatı 12 Nisan 2022 itibariyle 20 liraya indi. Sektör kaynakları petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzine de indirim yapılacağını duyurdu. İşte 12 Nisan 2022 günü benzin, motorin ve petrol fiyatları...

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Brent petrolün 100 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte motorinin litre fiyatına 12 Nisan 2022 (bugün) tarihinden geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruş indirim yapıldı. Bu indirim sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da 20,24 TL’ye geriledi. Ankara'da ve İzmir'de 21,32 liradan 20,28 liraya düştü. Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

'Bu hafta ortasında benzine indirim gelebilir'

Sektör temsilcileri, benzinde indirim olup olmayacağı sorusu üzerine, “Brent petrol ve küresel piyasalarda söz konusu ürünün ton fiyatının biraz daha düşmesi halinde benzinde de hafta ortasında bir indirim gündeme gelebilir” diye konuştu.

Mart'ta zam şampiyonu motorin oldu TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre martta en fazla fiyat artışı yaşanan ürün yüzde 32.67 ile motorin oldu. Motorini yüzde 24.41 ile benzin takip etti. Rusya'nın önemli motorin üreticilerinden birisi olması sebebiyle motorindeki fiyat artışı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de benzinden fazla yükseldi.

Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,58 artışla 101,02 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,89 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleri etkili oldu. Brent petrolde teknik olarak 101,09 ile 102,93 dolar aralığının direnç, 99,25 ile 97,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Dün Brent petrolün varil fiyatı, Uluslararası Enerji Ajansı üyelerinin acil durum rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunma kararının yanı sıra Çin'de artan Kovid-19 vakalarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle yaklaşık yüzde 4 değer kaybıyla 100 doların altına gerilemişti.