İBB yeni metrobüsleri bugün teslim alıyor 6 yılda ayda 15 milyon taksitle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro hattında hizmet vermek üzere satın aldığı 160 yeni otobüsten 30'unu bugün törenle teslim alacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bugün Otokar’dan alınacak 100 metrobüs için İBB 606 milyon TL, Akia’dan alınacak 60 metrobüs için ise 920 milyon TL ödeyecek. 6 yılda ayda 15 milyon TL taksitle… İETT Genel Müdür Yardımcısı İrfat Demet Habertürk'e konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün 30 yeni metrobüsün alımını gerçekleştirecek. Peki yeni metrobüslerin özellikleri ne? İBB yeni metrobüslere ne kadar ödeyecek?

İrfan Demet’in verdiği bilgilere göre; Toplamda 160 metrobüsün alımı için ihale 3 Ağustos’ta yapılmış, 8 Eylül’de de Otokar ve Akia ile sözleşme imzalanmıştı. Otokar’dan alınacak 100 metrobüs 21 metre uzunluğunda, tek körüklü ve 220 kişi kapasiteye sahip. Otokar’dan alınacak 100 metrobüs için İBB 606 milyon TL ödenecek. Akia’dan alınacak 60 metrobüs ise çift körüklümete girmesiyle , 25 metre uzunluğunda ve 280 yolcu kapasiteyi barındırıyor. Şu anda hizmet veren eski metrobüslerin ise 19.5 metre, 184 yolcu kapasitesi bulunuyor.

6 ayda 15 milyon taksitle

İBB, Akia’dan alınacak 60 metrobüs için ise 920 milyon TL ödeyecek. Bugün öğlen saatlerinde İBB, bu 160 yeni metrobüsten 30’unu teslim alacak. Bugün hizmete girecek 30 yeni metrobüsün 20’si tek körüklü, 21 metre uzunluğunda. 10 tanesi ise çift körüklü 25 metre uzunluğunda. Toplam 160 yeni metrobüsün 30’u bugün, 60’ı mayısta, 70’i de haziranda teslim alınacak. İBB, metrobüslerin parasının yüzde 15’ini teslimde ödeyecek. Kalanı 6 yılda her ay 15 milyon taksitle ödenecek.

50 metrobüs hattan çekilecek

Yeni metrobüslerin hizmete girmesiyle geçmiş yıllarda Hollanda’dan alınan Phileas marka 50 adet metrobüsün tamamı hizmetten çekilmiş olacak. Hali hazırda Phileas marka 30 metrobüs hizmet veriyor. Yeni 160 metrobüsle birlikte metrobüs filosu 660 araç olacak. Metrobüsün filo yaşı da 11’den 9’a düşecek. 25 metrelik çift körüklü metrobüsün yan aynaları yok. Kamerayla içerden görünen bir sistem var. Tüm yeni metrobüslerde şoför kabini bulunuyor.

700 metrobüs sistemi tıkar

İETT Genel Müdür Yardımcısı İrfan Demet, 160 yeni metrobüsle birlikte 660 araca ulaşacak filonun maksimum seviyede olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“İBB olarak 300 yeni metrobüs alalım diye yola çıktık çünkü 2 milyon kilometreye ulaştı metrobüslerin çoğu. Ancak onaylanmayınca öz kaynaklarla 160 metrobüs almak için ihale açtık. 160 metrobüsle birlikte filo 660 araç olacak. Filo maksimum seviyeye ulaşmış olacak. 700 araç metrobüs sistemini tıkar, çalışmaz. Araçların yolcu kapasitesinin artırılması çok önemli. 160 yeni metrobüsle günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyan sistem, 1 milyon 200-300 bin yolcu taşıyacak."