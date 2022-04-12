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Amerika ve Almanya böylesini görmedi enflasyon rakamları 40 yılın rekorunu kırdı

Amerika ve Almanya böylesini görmedi enflasyon rakamları 40 yılın rekorunu kırdı

ABD'de mart ayında 40 yılın zirvesini gördü. Amerika'da mart ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış kaydetti. Enflasyon şoku yaşayan bir diğer ülke Almanya oldu. Almanya'da Mart ayı enflasyonu 40 yılın en üst seviyesini gördü.

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Piyasaların merakla beklediği ABD'nin mart ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon yükselişini mart ayında da sürdürdü ve yıllık yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Veri öncesinde piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 8,4 düzeyine yaklaşacağı yönündeydi. Aylık bazda enflasyon yüzde 1,2 olarak kaydedildi.

Çekirdek gösterge olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Mart'ta yıllık yüzde 6,5 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Aylık olarak çekirdek enflasyon ise yüzde 0,3 olarak kaydedildi. Şubat ayında ABD'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7,9 olmuştu. Aylık enflasyon ise yüzde 0,8 olarak kaydedilmişti.

Almanya Mart ayı enflasyonunun şokunu yaşıyor
Sadece Amerika değil. Almanya'da da enflasyon Mart ayında eşi benzeri görülmemiş bir rekor kırdı. Almanya’da Mart ayı enflasyonu yüzde 7,3 ile son 40 yılın en üst seviyesinde. Almanya Federal İstatistik Dairesi, benzer yükseklikte enflasyon rakamının en son 1981 yılındaki Körfez Savaşı nedeniyle kaydedildiğini, o dönem de savaşın tarafları olan enerji zengini İran ile Irak’ın çatışması nedeniyle petrol fiyatlarında rekor artış görüldüğünü hatırlattı. Ukrayna savaşı ile enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın rekor enflasyonda etkili olduğu bildiriliyor.

Zamlar 2 haneli
Emtia depolamayı hızlandıran Alman toptancıların, artan fiyatları müşterilerine de yansıttığı görülüyor. Yapılan zamları, artan hammadde ve işlenmemiş ürün fiyatlarına dayandıran toptancılar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 zamlanmaya dikkat çekiyor. Almanya'da tedarikçilerin de zam yaptıkları dikkat çekiyor.

Hammadde ve işlenmemiş ürün fiyatlarında kaydedilen artış, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1962’den bu yana görülen en yüksek oranı işaret ediyor. Söz konusu artış enflasyonun önümüzdeki aylarda seyri konusunda da ipuçları vermesi bakımından önem arzediyor.

Almanya'da çok sayıda şirketin önümüzdeki üç ay zarfında da fiyatlarını artıracağı bildiriliyor. Almanya’da Federal Hükümet'in Ekonomi Bilirkişi Heyeti’nin tahminlerine göre de yıllık enflasyonun 2022’de 6,1 olması bekleniyor. Aynı uzmanlar, Rusya’dan enerji alımının durdurulması halinde önümüzdeki aylarda enflasyonun iki haneli olacağı tahminin de bulundu.

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