12 Nisan gram altın 920 lirayı aştı İslam Memiş zirve yapacak dedi yeni rakamı söyledi o tarihe dikkat
12 Nisan altın fiyatları güne yükselişle başladı ve gram altın 923 lirayı aştı. Yükselişler yatırımcının kafasını karıştırmaya devam ederken uzman isim İslam Memiş'ten çarpıcı değerlendirmeler geldi.
Dün, ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 921,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 14:00 itibarıyla 923,97 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.513 lira, Cumhuriyet altını da 6.036 liradan satılıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıya önemli mesajlar verdi:
-Elimde dolarım var altın ya da gümüş almalı mıyım? Ben kişisel olarak almayı tercih etmiyorum. Yüksek gördüğüm için elimdeki dolarla altın ve gümüş tarafına girmem. Elimdeki dolarla euro ve sterlin almak daha ucuz.
-Gram altında nisan ayında 2 kez 880 lira test edildi. 900 lira seviyesinin üzerinde alım yapmam dedim.
"Mayıs- Haziran ayında..."
-Eğer 900 lira seviyesi ve altında gram altın alan yatırımcılar varsa benim mayıs ayında beklediğim seviye 960 lira. 980 lira seviyesi de muhtemelen mayıs ayında görülecek.