ABD'de New York metrosunda silahlı saldırı! Patlayıcı düzeneği de bulundu

ABD'de New York metrosuna silahlı saldırı düzenlendi. Polis, gaz maskeli bir şüphelinin rastgele 5 el ateş edip kaçtığı saldırıda en az 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

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ABD, silahlı saldırı ile sarsıldı. Saldırı yerel saatle 08.30'da New York'taki Brooklyn metro istasyonunda meydan geldi.

New York polisi saldırganın gaz maskesi taktığını, rastgele ateş açtığını, 5 el ateş ettiğini ve daha sonra olay yerinden kaçtığını açıkladı. Görgü tanıkları ise saldırganın metro çalışanı gibi giyindiğini söyledi.

Saldırı nedeniyle istasyonda ve istasyonun çıktığı caddede büyük bir kargaşa yaşandı.

13 kişi yaralandı

Saldırıya ilişkin bir açıklama da New York itfaiyesinden geldi. Açıklamada saldırıda 13 kişinin yaralandığı, 3 yaralının da durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının ardından yaralılara ilk müdahale yapılırken polis ekipleri tarafından saldırı alanında patlayıcı düzeneği tespit edildiği açıklandı.

"Acil durum ekipleri olay yerinde"

New York Valisi Kathy Hochul da olaya ilişkin açıklamada bulundu. Hochul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili bilgilendirildiğini söyledi. Hochul, "Acil durum ekipleri olay yerinde. Soruşturma devam ederken toplu taşıma sistemi MTA ve New York Polis Teşkilatı ile çalışacağız" notunu paylaştı.

"Saldırıyı siyahi bir ABD'li düzenledi"

New York Polis Teşkilatı eski Toplum Koordinatörü Erhan Yıldırım, Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Yıldırım, saldırganın siyahi bir Amerikalı olduğunu söyledi. Yıldırım, "Siyahi bir vatandaş metro istasyonunun yoğun olduğu bölgede bir kavgaya karışıyor. Aldığım son notlarıma göre kiminle kavga ettiği belli olmayan şahıs 5-6 kişiye ateş ediyor ve gaz bombası attığı ifade ediliyor. Kişi henüz bulunamadı" dedi.

"Biden yerel yetkililerle temas halinde"

Saldırıya ilişkin en üst düzeyden açıklama Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki'den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Psaki, "Başkan Joe Biden, New York metrosundaki silahlı saldırıyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Beyaz Saray'ın kıdemli personeli gerektiğinde yardım sunmak için Belediye Başkanı Adams ve Polis Komiseri Sewell ile temas halinde" dedi.