Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Dengeni bozmuşlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği soruların muhatabının Göç İdaresi Başkanlığı olmadığını söylerken, "Anlaşılan iki belediye başkanın dengeni bozmuş" ifadesini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun dayanılmaz cehaleti. Aday adaylığını tarif ederken, 'Devleti iyi tanıması gerekiyor' diyorsunuz ya. Anlaşılan iki belediye başkanın dengeni bozmuş" sözlerini kullandı.

"Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz"

Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı ile ilgili sorduğu 3 sorunun da muhatabının Göç İdaresi Başkanlığı olmadığını vurgulayan Soylu, "Vatandaşlık sorusunun muhatabı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da 'yamakların' bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.