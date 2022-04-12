BIST 2.467
DOLAR 14,60
EURO 15,87
ALTIN 927,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sokak ortasında dehşet! Kanlar içinde kaldı bunu ona yapan da...

Sokak ortasında dehşet! Kanlar içinde kaldı bunu ona yapan da...

ŞIRNAK’ta Nuri Aslan, eşiyle birlikte caddede yürürken kuzeni tarafından herkesin ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Abone ol

Şırnak’ın İdil ilçesinde eşiyle birlikte yürüyen Nuri Aslan'a amcasının oğlu E.A. tabancayla defalarca ateş etti. Aslan saldırı sonrası yere yığılırken, eşi ve çevredekiler saldırgan E.A'yı uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından ağır yaralanan Nuri Aslan hastaneye kaldırıldı. E.A. ise emniyet tarafından gözaltına alındı.

Nuri Aslan, kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nuri Aslan'ın cenazesi otopsinin ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topladı Emeklilerin 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç lira oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topladı Emeklilerin 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç lira oldu?
AK Parti ekonomik düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini sundu
AK Parti ekonomik düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini sundu
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması
TFF Başkanlığı'na aday olacak mı? Rıdvan Dilmen'den açıklama
TFF Başkanlığı'na aday olacak mı? Rıdvan Dilmen'den açıklama
Fenerbahçe'den MHK'nin görevine devam etmesine tepki
Fenerbahçe'den MHK'nin görevine devam etmesine tepki
ABD'de New York metrosunda silahlı saldırı! Patlayıcı düzeneği de bulundu
ABD'de New York metrosunda silahlı saldırı! Patlayıcı düzeneği de bulundu
Tartışma korkunç bitti! 17 yaşındaki genç dehşet saçtı
Tartışma korkunç bitti! 17 yaşındaki genç dehşet saçtı
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili yeni karar! Kapsamı genişledi
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili yeni karar! Kapsamı genişledi
Altılı masada oturup masayı devirmek isteyen kim? Levent Gültekin: Kılıçdaroğlu da biliyor
Altılı masada oturup masayı devirmek isteyen kim? Levent Gültekin: Kılıçdaroğlu da biliyor
Putin'den flaş açıklama! Operasyonunun bitişi için duyurdu İstanbul şartlarından sapıldı!
Putin'den flaş açıklama! Operasyonunun bitişi için duyurdu İstanbul şartlarından sapıldı!