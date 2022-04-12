BIST 2.467
DOLAR 14,60
EURO 15,87
ALTIN 927,34
HABER /  SPOR

TFF Başkanlığı'na aday olacak mı? Rıdvan Dilmen'den açıklama

TFF Başkanlığı'na aday olacak mı? Rıdvan Dilmen'den açıklama

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in görevinden istifa etmesinin ardından TFF Başkanlığı için adı geçen isimlerden biri olan Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili takipçilerinin sorularını yanıtladı.

"Türk futbolunun bana ihtiyacı var"
TFF Başkanlığı için aday olmadığını belirten Rıdvan Dilmen, "Ben, TFF Başkanı adayı değilim. Futbolun yapılanmasında Hamit kardeşimiz var. Hamit kardeşimizin Rıdvan abisinden bir isteği olursa her zaman faydam olur. TFF Başkanlığı koltuğuna benim ihtiyacım yok. Türkiye futbolunun bana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Silivri Cezaevinde işkenceyle 2 kişi öldü iddiasına açıklama
Silivri Cezaevinde işkenceyle 2 kişi öldü iddiasına açıklama
Fenerbahçe'den MHK'nin görevine devam etmesine tepki
Fenerbahçe'den MHK'nin görevine devam etmesine tepki
Tartışma korkunç bitti! 17 yaşındaki genç dehşet saçtı
Tartışma korkunç bitti! 17 yaşındaki genç dehşet saçtı
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili yeni karar! Kapsamı genişledi
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile ilgili yeni karar! Kapsamı genişledi
Putin'den flaş açıklama! Operasyonunun bitişi için duyurdu İstanbul şartlarından sapıldı!
Putin'den flaş açıklama! Operasyonunun bitişi için duyurdu İstanbul şartlarından sapıldı!
Amerika ve Almanya böylesini görmedi enflasyon rakamları 40 yılın rekorunu kırdı
Amerika ve Almanya böylesini görmedi enflasyon rakamları 40 yılın rekorunu kırdı
Netflix'ten yeni özellik geldi! Kullanıcılar sevinecek
Netflix'ten yeni özellik geldi! Kullanıcılar sevinecek
Güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrikteki payı yüzde 8'e ulaştı
Güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrikteki payı yüzde 8'e ulaştı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a koronavirüs kısıtlamalarını ihlalden ceza verildi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a koronavirüs kısıtlamalarını ihlalden ceza verildi
Sığırlara yapılan aşıya virüs bulaştı haberlerine Tarım Bakanlığı'ndan açıklama
Sığırlara yapılan aşıya virüs bulaştı haberlerine Tarım Bakanlığı'ndan açıklama