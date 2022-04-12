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İfşa olan HDP'lilerin CHP üyesi yapılarak İBB'de işe alındığı ortaya çıktı

İfşa olan HDP'lilerin CHP üyesi yapılarak İBB'de işe alındığı ortaya çıktı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesinin (İBB) PKK'nın kadrosunda yer alan ve illegal eylemlere katıldığı tespit edilen kişileri belediyeye nasıl aldığı ortaya çıktı. Belediyenin kadrolarını örgüt mensuplarına açan İBB'nin ifşa olan Halkların Demokratik Partisi üyelerini Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) üye yaptığı öğrenildi.

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Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) PKK yandaşlarına belediyede kadro verdiği ortaya çıkmıştı. Skandalı duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mecliste yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu döneminde İBB'ye alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Kadrolar HDP'liler için açıldı
Terör örgütü mensuplarının iş kapısı haline gelen İBB'ye inceleme başlatılırken belediyenin örgütle iltisaklı kişileri nasıl işe aldığı ortaya çıktı. Kadroları örgüt mensupları için boşaltan İBB'nin terör örgütleriyle bağı bulunan Halkların Demokratik Partisi üyelerini kadrosuna almadan önce CHP'ye üye yaptığı öğrenildi.

İlçe başkanı tutuklanınca soluğu CHP'de aldı
HDP Avcılar İlçe Başkanlığında görevli olan Dilan Yeniyurt'un ilçe başkanı tutuklanınca önce CHP'ye üye olduğu daha sonra ise Bağcılar ilçe örgütüne girdiği öğrenildi. Dilan Yeniyurt, şu sıralar CHP Bağcılar ilçe başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

(YENİ ŞAFAK)

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