İNGİLTERE'nin The Telegraph gazetesi Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Dış İstihbarat Birimi Başkanı Sergei Beseda'nın hapishanesine gönderildiği iddia etti.

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UKRAYNA işgali süresince dokuz komutanın dahil olduğu ağır kayıplar veren ve gizli askeri planları ABD ve İngiltere istihbaratı tarafından ele geçirilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine bir cadı avı başlattığı ve herkesi göz hapsine aldığı iddia edilmişti.

İngiltere'nin The Telegraph gazetesinin son iddiasına göre Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Dış İstihbarat Birimi Başkanı Sergei Beseda da hapishaneye gönderildi. Beseda'nın hapse gönderildiği iddiası Rusya tarafından doğrulanmadı.

Vatana ihanet suçlaması

13 yıldır kritik bir noktada varlığını sürdüren Beseda'nın ev hapsine alındıktan sonra zimmetine para geçirdiği için 'vatana ihanet' ile suçlandığı belirtildi.