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CHP lideri Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanlarıyla iftar yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanlarıyla iftar yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’nde çalışan işçilerle iftar sofrasında bir araya geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftar programlarına devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde çalışan işçilerle iftar sofrasında buluştu.

Esnafa çözüm önerilerini anlattı
İşçilerin sofrasına konuk olan Kılıçdaroğlu, esnafın sorun ve taleplerini dinledi ve çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, gıda ve tarım sektörünün önemine işaret etti.

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