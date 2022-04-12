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Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde bir polis memuru ormanlık alanda otomobilinin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Mollayusuf Mahallesi'ndeki fidanlıkta gezintiye çıkan vatandaşlar otomobil içinde hareketsiz şekilde duran kişiyi görünce durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede polis memuru Nazım A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazım A.'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Nazım A.'nın beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde durulurken ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Nazım A.'nın polis lojmanlarında oturduğu öğrenildi.

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