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Bakan Varank duyurdu: Yarından itibaren başvuruya açılıyor

Bakan Varank duyurdu: Yarından itibaren başvuruya açılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi.

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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu toplantısı, Bakan Varank ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Varank, yüksek hızlı şarj istasyonlarının Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak üzere bir destek programı hazırladıklarını belirterek, “İnşallah hafta başında bu çağrıyı yayınlamış olacağız. 81 ilimizin tamamında, 1.500’den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık hibe desteği vereceğiz. Böylece bir yıl içinde tüm Türkiye’yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız. Bu vesileyle en başta bu salonda bulunan iş insanlarımız olmak üzere ilgi duyan tüm yatırımcıları bu desteği takip etmeye ve başvurmaya davet ediyorum.” diye konuştu.

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