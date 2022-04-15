Rusya'dan tehdit: Kiev'e saldırılarımız artacak! Putin'in Korgeneral'i öldürüldü

RUSYA-Ukrayna savaşında 51'inci güne girilirken, Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak" tehdidi savurdu. Rusya, 40'ıncı üst düzey komutanını da savaşta kaybetti. Bu kez öldürülen isim bir Korgeneral...

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna topraklarına başlatılan işgal operasyonunda 51'inci güne girildi. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

'Kiev'e karşı füze saldırıları artacak'

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus topraklarına yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'deki füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artırılacak" dedi. Bakanlık açıklamasında, "S-400 sistemi önceki gün Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne saldıran Ukrayna'ya ait MI-8 helikopterini düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

Putin'in Korgenerali öldürüldü! 8'i general 40 üst düzey komutan...

51 gündür savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında, Rus lider Vladimir Putin için alarm zilleri çalmaya başladı… Savaşın başladığı günden beri çok sayıda üst düzey askerini yitiren Putin’in 40’ıncı üst düzey kurmayının da öldüğü duyuruldu. Sosyal medyadan gelen bilgilere göre Korgeneral Denis Mezhuev, savaşta yaşamını yitirdi…

Sivastapol Kızıl Bayrak 1. Motorlu Piyade Birliği’ni yöneten Mezhuev’in ölümünü henüz Moskova doğrulamadı. Fakat Rus şair ve besteci Andrey Kovalev, Mezhuev’in ölüm haberini duyurdu. Kovalev, Mezhuev’e nişan verilmesi gerektiğini söyledi.

Şubat ayının sonunda başlayan savaşta Ukrayna Putin’in 7 generalinin yaşamını yitirdiğini açıklasa da Rusya’nın da yarbay ya da albay olarak görev yapan 33 askerinin öldüğü tahmin ediliyor. Rus yetkililer 50 gündür bunlardan sadece 1’inin ölümünü doğruladı. Savaşın başladığı günden beri Ukraynalı yetkililere göre 20 binden fazla Rus askeri yaşamını yitirdi.