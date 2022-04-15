Acı haberle Oğuzhan Uğur'un dünyası başına yıkıldı: Ben onu tanıdığım birçok insandan fazla sevdim
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, köpeği Suşi'nin acısıyla sarsıldı. Uğur, "Ben onu tanıdığım birçok insandan fazla sevdim" dedi.Abone ol
Oğuzhan Uğur , sosyal medya hesabından Suşi adındaki köpeğinin vefat ettiğini duyurdu. Uğur’un Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım "Güzel kızım benim. Yazacak çok şey var ama uzatmayacağım… Hani insan, hayvan, bitki arasında bir sevgi hiyerarşisi vardır ya… En değerlisi insandır derler. Ben onu tanıdığım birçok insandan fazla sevdim. O da beni. Hoşça kal Suşi. (2013-2022)" ifadelerini kullandı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Göğsüme bir ağırlık çöküyor' diyen Şahan Gökbakar'ın mülteci isyanı olay oldu! Twitter yıkıldı: 10-15 sene sonra...