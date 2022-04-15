İstanbul'da öğrenci biletine gelen yüzde 40 toplu ulaşım zammı iptal oldu İBB ödeyecek!

İSTANBUL'da geçtiğimiz fünlerde toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 zam yapılmıştı. AK Parti, öğrenci biletlerinde yüzde 40 zammın İstanbul büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanmasını istemişti. İBB Meclis'i teklifi kabul etti.

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İBB Meclisi Nisan ayı oturumunda, geçtiğimiz günlerde toplu ulaşımaya yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece AK Parti, verdiği sözü tutmuş oldu. İBB'nin toplu ulaşıma zammı büyük tepki çekmişti. Öğrencilerin aylık abonmanı 78 liradan 109 liraya yükselmişti.

Cumhur İttifakı Meclis'e teklif sundu

iBB Meclisi Nisan ayı oturumu Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı da UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi de görüşüldü.

109 TL'ye yükselen aylık öğrenci kartı 78 TL'ye indi

Teklifte yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi oy çokluğuyla geçti. 3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmaya devam edilecek.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu "Gençlere müjdemiz var " diyerek, yüzde 40’lık zammın öğrencilere uygulanmaması için girişimde bulunacaklarını duyurmuştu.

İşte zamlı toplu ulaşım ücret tarifesi UKOME'de haftalardır süren zam tartışması 6 Nisan'da uzlaşmayla bitmiş ve geçen hafta toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 zam yapılmıştı. İşte zamlı İETT bilet fiyatları:

Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya

Tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya

Öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya

İlk aktarma 3,92'den 5,48 liraya

Sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya

Minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e

Okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya

Personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya

Taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.

Tevfik Göksu ne demişti?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu "Dedik ki AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak Pazartesi günü İBB Meclisi’ne bir teklif sunalım. Ve bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun ve bu yüzde 40’ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sübvanse etsin, böylece İETT de zarar görmesin. Öğrenciler de kazansın, İETT de kazansın istedik. Hayırlı olsun. Pazartesi günü meclise sunuyoruz” demişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ne cevap vermişti?

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş dönemlerdeki öğrenci abonmanı ücretinin dolar karşılığının ne kadar olduğunu hatırlatan İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB’nin AK Parti yönetiminde kalması durumunda öğrenci abonman ücretinin bugün 249 lira olacağını ifade etti. Murat Ongun, tweetinde şu ifadeleri kullandı: “2018’de, önceki İBB döneminde dolar 5 TL iken öğrenci abonmanı 85 TL idi, yani 17 dolar. 4 yıl sonra bugün dolar 14,7 TL ve öğrenci abonmanı 109 TL yani 7,4 dolar. İBB’de yönetim değişip, öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı bugün 249 TL olacaktı.”