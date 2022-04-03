'Gram altın 1450 TL olacak' diyen İslam Memiş'ten 'Mayıs'ta fırtına kopacak' uyarısı! Kime çok yazık oldu?

Gram altının yıl içerisinde 1.450 TL olacağı tahminini sürdüren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Nisan’da döviz kurları, altın ve gümüş için son alım fırsatları olacağını belirterek bomba tahminlerde bulundu. Marketleri de gezen İslam Memiş, KDV indirimi yerine ürünlere 'bindirim' yapıldığını söyledi.

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Hafta sonu gram altın 909 lira seviyesinde kalırken, dolar 14.68 liradan satılıyor. Piyasa yarın TÜİK'in açıklayacağı Mart ayı enflasyon rakamlarına kilitlendi. Altın ve dolar ne olacak? Enflasyon yükseldikçe dolar ve altın da yükselecek mi? KDV indirimi sonrası market raflarında ayçiçek yağı ve şeker gibi ürünlerin fiyatları düştü mü?... Tüm bu soruların cevabını altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.

Doların 18 lirayı, gram altının da bin lirayı aştığı gün "dolar çökecek" diyen ve saatler sonra dolar ve altın çöken İslam Memiş'ten yeni tahminler geldi. "Nisan ayı final ayı! Nisan’da döviz kurları, altın ve gümüşün gram fiyatlarında son alım bölgelerini göreceğimizi tahmin ediyorum" diyen İslam Memiş şu uyarıları yaptı:

Mayıs'ta fırtına başlayacak...

"Nisan’ı final ayı olarak gördüğümü, Mayıs’ta fırtınanın başlayacağını özellikle belirtmek isterim. Neye ihtitacınız varsa, neye yatırım yapacaksanız bunun kararı NİSAN olmalı!"

Yarın TÜİK, Mart 2022 enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyonun yıl boyunca yüksek kalacağını belirten İSlam Memiş, enflasyon dan korunmak için 3 şey yapılmasını önerdi...

- Birincisi, yüzde 60'ın üzerinde bir enflasyon olacak. Bunu kabullenin.

- Kendi paranızı enflasyona karşı korumak için enflasyonun olduğu her yerde altın ve gümüş gibi madenler daha çok koruyucu olduğu için bu tarafa yönelmenizde daha büyür bir avantaj olacaktır, bu da ikincisi.

- Üçüncüsü ise Nisan ayındaki bu barış hikayesini yazanların rehavetine kapılmadan hazırlığınızı yapmanız gerekiyor.

Altınını satana çok yazık oldu!.. Almayan da kaybetti... Sosyal medyada şöyle bir algı vardır. Gram altın bin lira olunca iki bin lira olacak derler. Gram altın 880'lere indiğinde ise 700 lira olacak derler. Böyle bir şey yok. Kendinize bir sınır bir hedef belirlemeniz lazım. Gram altın 880'e gelirse ben alırım, ama ne diyorum 900 liranın altında kademeli alırım. 883'e geldiğinde yüzde 25 alan aldı, kazandı.

Almayan kaybetti, yazık oldu. Satana daha çok yazık oldu."

Yağ tarafında indirim yok, şekeri stoklamışlar şeker zaten yok!

İslam Memiş, temel tüketim malzemelerinde KDV indiriminin ardından beklenen ucuzlamanın yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili de şunları söyledi: "Ramazan nedeniyle çarşı pazara baktık. Yağ tarafında indirim yok, şekeri stoklamışlar şeker zaten yok, olsa bile fiyatı yüksek. Ama temizlik malzemelerinde bir düşüş var. Bu 1 haftalık süreç içinde bir indirim var. Yok diyen inkar eder. Devletin KDV indirimlerine göre var. Bunlar raflara yansıdı ama yağ ve şeker fiyatları yüksek. Bazı kalemlerde ciddi bir artış var. Nasıl tedbirler alacaklar bilmiyorum ama gözümle gördüğüm bir şeyi söylüyorum."