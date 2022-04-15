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Abdurrahman Dilipak'ın uyuşturucu taciri holding patronuyla fotoğrafı çıktı! Dilipak'la bakın ne görüşmüş

Abdurrahman Dilipak'ın uyuşturucu taciri holding patronuyla fotoğrafı çıktı! Dilipak'la bakın ne görüşmüş

KOLOMBİYA'dan kozmetik ürünleri içerisinde kokain getirdirken yakalanan Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı ve L’actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın, Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'la fotoğrafları çıktı. Dilipak, "Kolombiya- Türkiye hattında iş tutanlar herkesin kapısını çalmışlar. Benimle de Kenevir konusunu konuşmak için gelmişti" dedi.

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L’actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın da aralarında bulunduğu altı şirket sahibi, Kolombiya’dan Türkiye’ye “kozmetik ürün” adı altında gönderilen 111 kilogram kokainin alıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Ali Osman Akat’ın birçok siyasetçi ile çekildiği fotoğraflarla birlikte Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’la da fotoğrafı paylaşıldı.

Ali Osman Akat'la fotoğrafının paylaşılması üzerine Dilipak sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Kolombiya- Türkiye hattında iş tutanlar herkesin kapısını çalmışlar. Benimle de Kenevir konusunu konuşmak için gelmişti. Ben de ABD iş yapanların ilgisini çekiyor, ama bizimkilerden kimse kurumsal olarak gelmiyor diye düşünmüştüm. MİT bu işi biliyor mu idi, ya da CIA ve FBI!? İşin içinde Almanlar da var."

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