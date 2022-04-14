ABD'li komutan, YPG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şirin'le görüştü

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye desteğini sürdüren ABD, bölgede görev alan yeni komutanını YPG elebaşı Ferhat Abdi Şirin'e yolladı.

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ABD, hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile ilişkisine kaldığı yerden devam ediyor.

YPG/PKK'nın elebaşı 'Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, CENTCOM Komutanı olarak seçilen ve yeni görevine başlayan Michel Erik Kurilla ile görüştü.

"Suriye'de istikrarı korumaya yönelik bağlılığını teyit etti"

Kobani, Kurilla ile görüştüğünü resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Açıklamasında bölgesel konuları ele aldıklarını kaydeden Kobani, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“CENTCOM Komutanı Kurilla’yı kabul etmekten onur duyduk. Komutan Kurilla ile IŞİD’e karşı ortak operasyonlar, güvenlik ve bölgesel istikrar konusunda kapsamlı ve verimli bir şekilde fikir alışverişinde bulunduk. CENTCOM’un yeni yönetimi Kuzeydoğu Suriye’de istikrarı korumaya yönelik bağlılığını teyit etti.”

ABD'nin YPG'ye desteği sürmeye devam ediyor

Öte yandan bilindiği üzere ABD, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'ye desteğini esirgemiyor.

Her türlü silah ve mühimmat yardımının yapıldığı terör örgütü, sık sık ziyaret ediliyor.