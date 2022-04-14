Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin, Zelensky'le görüşme ihtimalini reddetmiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin’in, Vladimir Zelensky ile görüşme ihtimalini reddetmediğini ancak uygun koşulların da oluşmadığını belirtti.

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Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin görüşme ihtimali gündemdeki yerini koruyor.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin - Zelensky görüşmesine dair, “Bu konuda esas itibariyle yeni bir gelişme yok. Müzakerelerde Başkanın (Putin’in) prensipte böyle bir görüşmeyi asla reddetmediğini ancak bunun için uygun koşulların anlaşma metninin oluşturulması gerektiğini ilettik” dedi.

Yüz yüze görüşmeyle ilgili soruya cevap verdi

Ukrayna ile Rusya arasında çevrimiçi olarak devam eden müzakerelerin yüz yüze formata dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği ile ilgili soruyu da yanıtlayan Peskov, “Hayır. Henüz böyle bir şey yok” karşılığını verdi.

"Bize göre Belarus müzakereler için mükemmel bir yer olacaktır"

İHA'nın aktardığına göre müzakerelerin yüz yüze sürmesi durumunda nerede yapılması gerektiği ile ilgili soruya cevap veren Peskov, “Bizim bakış açımıza göre Belarus elbette müzakereler için mükemmel bir yer olacaktır. Ancak bunun için Ukrayna tarafının düşüncesine ihtiyaç olduğunu biliyorsunuz” dedi.