Türkiye'den İsrail hamlesi! 1,8 milyar dolarla tarihi zirve görüldü

TÜRKİYE, normalleşme adımlarıyla birlikte 1,8 milyar dolarla İsrail'e tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek ihracatını gerçekleştirirken ülkeden en fazla talep 470 milyon 760 bin dolarla çelik sektörüne geldi.

Abone ol

TÜRKİYE'nin dış politikada attığı etkili adımlar ülkelere yapılan ihracatın rekor seviyelere ulaşmasını sağlıyor. İsrail'le atılan olumlu adımlar da iki ülke arasındaki dış ticarette meyvelerini vermeye başladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme iki ülke arasında dönüm noktası olurken aynı zamanda tarihi bir nitelik taşıyor. Herzog böylece İsrail'den Türkiye'ye 2008'den bu yana ilk üst düzey ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve İsrail, birçok alanda bölgesel iş birliğini artırmayı amaçlıyor. İki ülke ekonomi, enerji ve güvenlik, savunma alanında bölgesel iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

Tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye, 1 milyar 807 milyon dolarla İsrail'e tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek ihracatını gerçekleştirdi. İsrail'e yapılan dış satım böylece ocak-mart döneminde yüzde 37,2 artış kaydetti. İsrail, bu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı dokuzuncu ülke olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk çeyreğinde İsrail'e en fazla ihracatı 470 milyon 760 bin dolar ile çelik sektörü gerçekleştirdi Çelik sektörünü 200 milyon 52 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 155 milyon 913 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 133 milyon 738 bin dolarla çimento cam seramik ve toprak ürünleri, 132 milyon 259 bin dolarla otomotiv endüstrisi izledi.

Ülkeye en az dış satımı ise 16 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 186 bin dolarla gemi ve yat hizmetleri, 310 bin dolarla savunma ve havacılık sanayisi, 1 milyon 210 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 3 milyon 182 bin dolarla zeytin ve zeytin yağı sektörü yaptı.

Ülkeye en fazla dış satımı İstanbullu şirketler yaptı

İsrail'e en fazla ihracatı ise İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. Yılın ilk çeyreğinde İstanbul'dan İsrail'e 1 milyar 28 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleşti. Ülkeye İzmir'den 94 milyon 953 bin dolarlık, Kocaeli'den 72 milyon 481 bin dolarlık, Gaziantep'ten 63 milyon 59 bin dolarlık, Denizli'den 60 milyon 733 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İsrail'e ihracat aylık bazda da rekor seviyeye ulaştı

Türkiye, mart ayında 711 milyon 123 bin dolar ile İsrail'e tüm zamanların en yüksek aylık dış satımını yaptı. İsrail'e gerçekleşen dış satım bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,3 artış kaydetti. Bu dönemde Türkiye'nin İsrail'e yaptığı ihracatta 156 milyon 914 bin dolarla çelik, 80 milyon 243 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 78 milyon 237 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 67 milyon 172 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 51 milyon 48 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri öne çıktı.