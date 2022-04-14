BIST 2.475
DOLAR 14,62
EURO 15,83
ALTIN 925,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı

Çocuğunu görmeye geldi boşanma aşamasındaki eşini rehin aldı

MERSİN'de çocuğunu görmeye geldiği evde boşanma aşamasındaki eşini rehin alarak banyoya kilitleyen şahıs, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Abone ol

B.Ş., merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi 2695 Sokakta boşanma aşamasındaki eşi Beyza Ş.'nin evine giderek çocuğunu görmek istedi. Evde eşiyle bir süre görüşen B.Ş., daha sonra evin dış kapısını kilitleyip, kadını banyoya kapattı. Bu sırada tehditler savuran adamı duyan komşuları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, önce şüpheli şahıs ikna edilmeye çalışıldı. Ancak çabalara rağmen ikna olmayınca, kapıyı kırarak içeriye giren polisler, yaptığı müdahaleyle şahsı gözaltına alarak kadını kurtardı. Kurtarılan genç kadın korku dolu gözlerle apartmandan çıkarken, sorulara cevap vermedi.

Gözaltına alınan B.Ş. ise işlemleri yapılmak üzere Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da deprem oldu! Vatandaş panik yaşadı AFAD'dan açıklama geldi
Antalya'da deprem oldu! Vatandaş panik yaşadı AFAD'dan açıklama geldi
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Slovakya'da Bayraktar SİHA almak için görüşmelere başladı
Slovakya'da Bayraktar SİHA almak için görüşmelere başladı
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Bebeklerin hastanede kimliğinin verilmesi uygulaması başladı
Bebeklerin hastanede kimliğinin verilmesi uygulaması başladı
İngiltere sınır dışı edeceği göçmenleri yerleştireceği ülkeyi açıkladı
İngiltere sınır dışı edeceği göçmenleri yerleştireceği ülkeyi açıkladı
Salgın bitecek mi bitmeyecek mi mayısta karar verilecek! İstanbul'a sevindiren haber
Salgın bitecek mi bitmeyecek mi mayısta karar verilecek! İstanbul'a sevindiren haber
CHP'li Özgür Özel'den Man adası belgeleriyle ilgili Erdoğan'a çağrı
CHP'li Özgür Özel'den Man adası belgeleriyle ilgili Erdoğan'a çağrı
Bayramda şehir dışına gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu yarın başlıyor
Bayramda şehir dışına gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu yarın başlıyor
Cinsel içerikli sohbetler başını yaktı! Game of Thrones’un ünlü oyuncusu tutuklandı
Cinsel içerikli sohbetler başını yaktı! Game of Thrones’un ünlü oyuncusu tutuklandı